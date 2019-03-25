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Армия и вооружение

Эксперт: Российские военные хотят предотвратить майдан в Венесуэле

25 Марта 2019 в 09:31
Эксперт: Российские военные хотят предотвратить майдан в Венесуэле
Декан факультета РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин в эфире НСН заявил, что Москва не планирует военной поддержки Венесуэлы.
Два военных российских борта прибыли в Венесуэлу. В сети появилось фото с военного аэродрома в Каракасе, а данные слежения зафиксировали их перемещения в Латинскую Америку из Сирии.

Национальные издания предположили, что Москва решила оказать военную поддержку Каракасу и режиму избранного президента Николасу Мадуро.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Чичин в эфире НСН заявил, что Москва не должна и не будет вмешиваться в противостояние Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо (слушайте аудио).

«В военной поддержке нет никакой необходимости, если ее кто и может и должен оказать, так это Куба. Россия этого делать не должна. А вот в плане предотвращения майданов, э то – да. Ситуация может создаться похожей на украинскую. США пытаются давить на Венесуэлу через Хуана Гуайдо, создать напряженность, экономически задушить страну. И может быть, что народ, доведенный до отчаяния отсутствием продуктов питания и медикаментов, может выйти на улицы. В данном случае надо предотвратить сценарий майдана», - пояснил эксперт.

Информированные источники различных агентств пояснили, что российские военные посетили столицу Венесуэлы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами. И визит связан с реализацией неких контрактов.

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