Эксперт: Российские военные хотят предотвратить майдан в Венесуэле

Декан факультета РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин в эфире НСН заявил, что Москва не планирует военной поддержки Венесуэлы.

Два военных российских борта прибыли в Венесуэлу. В сети появилось фото с военного аэродрома в Каракасе, а данные слежения зафиксировали их перемещения в Латинскую Америку из Сирии.

Национальные издания предположили, что Москва решила оказать военную поддержку Каракасу и режиму избранного президента Николасу Мадуро.

в эфирезаявил, что Москва не должна и не будет вмешиваться в противостояние Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо ().

«В военной поддержке нет никакой необходимости, если ее кто и может и должен оказать, так это Куба. Россия этого делать не должна. А вот в плане предотвращения майданов, э то – да. Ситуация может создаться похожей на украинскую. США пытаются давить на Венесуэлу через Хуана Гуайдо, создать напряженность, экономически задушить страну. И может быть, что народ, доведенный до отчаяния отсутствием продуктов питания и медикаментов, может выйти на улицы. В данном случае надо предотвратить сценарий майдана», - пояснил эксперт.

Информированные источники различных агентств пояснили, что российские военные посетили столицу Венесуэлы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами. И визит связан с реализацией неких контрактов.