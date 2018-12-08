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Полтысячи «желтых жилетов» задержаны в Париже

8 Декабря 2018 в 14:01
Полтысячи «желтых жилетов» задержаны в Париже

В Париже в ходе акций протестов полиция задержала 481 человека. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

По его словам, 211 задержанных «жёлтых жилетов» помещены под стражу. Также сообщалось, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, пишет Газета.ру

Ранее власти Франции высказали опасение, что протесты «желтых жилетов» могут привести к государственному перевороту. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН развеял опасения французских властей и рассказал, какие сценарии развития событий ожидают Пятую республику, если к протестам присоединятся более радикально настроенные активисты.

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