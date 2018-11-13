Половина учителей математики не смогла сдать тест по своему предмету

Половина российских учителей математики и информатики не справилась с тестом по своему предмету. Такие результаты аттестации преподавателей-предметников приводит Рособрнадзор.

По результатам тестирования 22 тысяч учителей по разным предметам в 67 субъектах РФ, половина преподавателей математики не сдала свой предмет, пишут «Известия».

Кроме того, половина преподавателей не справились с предметом «основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщили в пресс-службе надзорной службы.

Успешно педагоги справились с обществознанием и правом. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, отметили в ведомстве, отмечает RT.

Напомним, что аттестация проходит в рамках госпрограммы по повышению качества образования. Исследование проводилось в тестовом режиме и обезличенном виде. Результаты не скажутся на работе учителей и школ.

Ранее сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН раскритиковал инициативу Рособрнадзора о 12-балльной системе оценок в школе.