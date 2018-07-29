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Половина месячной нормы осадков вылилась на столицу за сутки

29 Июля 2018 в 13:10
Половина месячной нормы осадков вылилась на столицу за сутки

В Москве и Подмосковье в течение последних суток выпало около половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

По данным метеорологов, лимит на дождь в июле в столичном регионе уже почти исчерпан. Всего с начала месяца в Москве и области выпало 97% осадков. До конца месяца дождя в регионе уже не ожидается.

Норма осадков в июле составляет 94 мм. Рекорд по количеству осадков, выпавших за сутки, был установлен в Москве в 1981 году – 62 мм.

Добавим, что субботу, 28 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года, пишет RT.

Как ранее заявляла в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в этот раз жара в Москве совпала с лунным затмением и полнолунием. При этом метеоролог отметила, что никакой явной связи между дневным пеклом и «кровавой Луной» не прослеживается.

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