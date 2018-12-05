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Полмиллиона пар поддельных кроссовок уничтожено в Китае

5 Декабря 2018 в 20:48
Полмиллиона пар поддельных кроссовок уничтожено в Китае

Полиция восточнокитайской провинции Аньхой уничтожила 500 тысяч пар поддельных кроссовок, общая рыночная стоимость которых составила около 87,5 млн долларов США.

В декабре 2015 года полиция Бэнбу получила информацию о продаже в странах в сопредельных странах поддельной обуви «Converse», которая производилась в Бэнбу. В результате расследования была обнаружена фабрика общей площадью свыше 200 га. Каждый день здесь работали несколько сотен человек.

После операции правоохранителей, производственные линии были уничтожены, произведена конфискация 500 тыс поддельных пар обуви брендов «Converse» и «Vans».

Еще пять фабрик уничтожены в ходе последующих операций в других провинциях, передает «Синьхуа».

Доля контрабанды и контрафакта составляет 7,7% от общего объёма табачного рынка. Примерно настолько же сократился объём легального рынка сигарет за 2017-й год.

Эксперты отмечают, что за год доля контрафактного табака в России увеличилась практически вдвое. Так с января по сентябрь 2018-го только ростовская таможня изъяла более 70 тысяч пачек поддельных сигарет. Это на 30% больше, чем в тот же период прошлого года. Аналогичная ситуация фиксируется и в других приграничных районах. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв рассказал НСН, что цифры верны, но не для всей страны в целом.



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