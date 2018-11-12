Эксперт: Каждая четвёртая сигарета произведена нелегально

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в эфире НСН озвучил реальные цифры объема контрафактного табака в России.

Доля контрабанды и контрафакта составляет 7,7% от общего объёма табачного рынка. Данные своего исследования обнародовала компания KANTAR TNS. Примерно настолько же сократился объём легального рынка сигарет за 2017-й год.

Эксперты отмечают, что за год доля контрафактного табака в России увеличилась практически вдвое. Так с января по сентябрь 2018-го только ростовская таможня изъяла более 70 тысяч пачек поддельных сигарет. Это на 30% больше, чем в тот же период прошлого года. Аналогичная ситуация фиксируется и в других приграничных районах.рассказал, что цифры верны, но не для всей страны в целом.

«Это надёжный источник, это та часть нелегального рынка, который можно отследить по их методике. Но нелегальная доля видна лишь для крупных городов. Они изучают пустые пачки в отходах домохозяйств. Но это предмет, который отсутствует в провинции, там просто все сжигается. Поэтому данные характерны для городской части страны. Наша оценка, «Русского табака», гораздо выше - 23-25% рынка нелегальная в России. Ситуация хуже, чем в городской среде», - озвучил свои данные эксперт отрасли.

Причем, контрафактная продукция не только наносит урон экономике страны. Медики предупреждают, что в поддельных сигаретах встречаются опасные вещества, примеси, ароматизаторы, консерванты, способные вызывать онкологические заболевания полости рта. Содержание канцерогенов там намного выше, соответственно риск онкозаболеваний возрастает в разы.