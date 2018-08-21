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На Украине развеяли миф о «хиреющем» турпотоке украинцев в Крым

21 Августа 2018 в 10:53
На Украине развеяли миф о «хиреющем» турпотоке украинцев в Крым

Крым остаётся популярным местом для отдыха украинцев, заявил политтехнолог Михаил Подоляк. По его словам, поток туристов из Незалежной в 2018 году вырос, несмотря на заявления со стороны властей Украины о «хиреющем отсутствии» путешественников, сообщает издание «Главред». Как подчеркнул Подоляк, рост граждан, которые хотят отдохнуть в Крыму, могут подтвердить таксисты.

«Еще лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на “крымские переходы”», - цитирует слова Подоляка Газета.ру.

Политтехнолог также сообщил, что на границе и вовсе скапливаются многокилометровые пробки с туристами из Украины, сообщает Ura.ru.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Это произошло на основании результатов референдума, где большинство жителей высказались за возвращение в состав России. Киев результаты голосования не признаёт и считает территорию оккупированной.

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