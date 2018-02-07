Политолог: Новые русофобы рвутся к власти в США

Нормализация отношений между Россией и США невозможна в обозримом будущем. Об этом заявил на пресс-конференции НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада».

«Главная причина – антироссийский консенсус в Америке. Можно десятками перечислять русофобов и «ястребов» в американской элите и лишь по пальцам перечислить друзей России, к мнению которых мало кто прислушивается. На смену маститым «ястребам» пенсионного возраста приходят новые, более энергичные и русофобские политики. Старое поколение воспитывалось в период противостояния с Советским Союзом, оно понимало, что конфронтация с Россией чревата уничтожением США. Новое поколение, которое рвётся к власти, воспитывалось в период однополярности, имперской мощи Америки. Они думают, что могут контролировать весь мир. Вторая причина – Трамп начал встраиваться в «вашингтонское болото», с которым обещал разобраться в предвыборный период. От тех его лозунгов не осталось и следа, а команда разбежалась. Никакого импичмента, конечно, не может быть, президент усиливается, но первоначальный Трамп улетучивается. Третья проблема состоит в том, что в условиях системного кризиса США могут пойти на беспрецедентные меры, чтобы сохранить свою гегемонию. И наша роль совместно с Китаем и мировым сообществом – сдерживать этого гегемона и показывать как надо правильно себя вести в условиях многополярного мира», - отметилРанеена пресс-конференции заявил о том, что Вашингтону придётся взаимодействовать с Россией по ряду ключевых вопросов, несмотря на стремление усилить давление на неё.Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Всего в списке - 210 человек. Минфин США также направил конгрессу засекреченную версию «кремлевского списка». На его основе Белый дом намерен ввести дополнительные санкции в отношении России.