Джабаров: США не обойтись без России

США придётся взаимодействовать с Россией по ряду ключевых вопросов, несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву. Об этом заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикацию в США «кремлёвского доклада».

«То спокойствие, которое демонстрируют и наш президент и наш министр иностранных дел на разных международных площадках, во всех переговорах, жутко раздражает многих американских сенаторов и конгрессменов. Они думают, что мы будем отвечать на каждый шаг. А мы совершенно спокойно реагируем, высказываем свою позицию. Есть сферы, кроме экономики, где США без нас не смогут. Поэтому не случайно была поездка руководства российских спецслужб в Вашингтон. Ситуация, в которую американцы попали сейчас в Афганистане, Ираке и других странах на Ближнем Востоке, заставляет задуматься. Не смогут они без России обойтись, как бы ни хотели. Голубая мечта американцев: завтра проснулись, а на карте мира России нет. Но этого не произойдёт. Россия будет всегда!», - отметил Владимир Джабаров.

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены российское руководство, кроме президента, главы госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Минфин США также направил конгрессу засекреченную версию списка. Белый дом намерен использовать этот доклад для того, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении России. Владимир Путин назвал этот доклад недружественным актом. Президент заявил, что Россия пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.