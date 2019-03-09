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Полиция расследует дорожный инцидент с автокортежом Трампа

9 Марта 2019 в 18:12
Полиция расследует дорожный инцидент с автокортежом Трампа

Как сообщила в субботу телекомпания CNN, ДТП произошло в пятницу. Автомобиль, двигавшийся по левой полосе дороги, протаранил боком несколько секций отбойника и, не останавливаясь, поехал дальше. В этот момент во встречном направлении следовал автокортеж президента США. Линии противоположного движения на этом участке шоссе были разделены не только ограждениями, но и широкой полосой земли с кюветом. Согласно видео, кортеж Трампа проследовал без остановки.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала шесть человек, которые планировали нападение на президента страны Эмманюэля Макрона. Известно, что все подозреваемые являются приверженцами радикальных взглядов. Это не первое готовившееся покушение на главу Пятой республики. В июле 2017 года в пригороде Парижа был задержан 23-летний мужчина, который планировал совершить нападение на главу государства во время военного парада на Елисейских полях, посвященного национальному празднику страны Дню взятия Бастилии.

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