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Полиция отрабатывает 5 версий отравления шпиона Скрипаля

7 Марта 2018 в 10:54
Полиция отрабатывает 5 версий отравления шпиона Скрипаля

Британская полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий отравлений экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет Газета.ру со ссылкой на The Times.

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Основная – это «попытка убийства, связанная с Россией». Якобы преступление похоже по стилю на то, что «спонсируется государством». Но ранее в беседе с НСН генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что Россия не имеет отношения к отравлению Скрипаля. А посольстве нашей страны в Лондоне просят Британию сообщить о ситуации с отравлением Скрипаля.

Еще одна версия отравления Скрипаля - личный спор.

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в понедельник в Солсбери. По мнению полиции, они отравились неизвестным веществом. Как пишет URA.Ru, есть вариант, что бывшего разведчика и его дочь могли отравить фентанилом — синтетическим опиатом, применяемым в медицине для анестезии.

 

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