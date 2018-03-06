Ветеран «Беркута»: Скрипаль стал жертвой войны спецслужб

Эксперт в эфире НСН предположил, что расследования по факту отравления экс-полковника ГРУ может не проводиться.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили неизвестным веществом 5 марта, опасался за свою жизнь. Как сообщают СМИ, он даже обращался из-за этого полицию. Сейчас Скрипаль находится в реанимации, как и его спутница, сообщает The Telegraph.

Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малёваный в эфире НСН предположил, что расследования по факту отравления экс-полковника ГРУ не будет (слушайте аудио).

«Надо понимать, что на сегодняшний момент идёт война российских и американских спецслужб. Каждая спецслужба, естественно, пытается проводить вербовочные мероприятия на чужой территории. Вербовочные мероприятия так или иначе проходят с утечкой оперативной информации. Я думаю, что произошла утечка оперативных материалов, вполне возможно эта утечка и повлияла на судьбу полковника. Скорее всего, даже расследование на сегодняшний момент проводиться не будет, потому что полковник был фактически под крышей британской MI6», - заключил в эфире НСН Малёваный.

Напомним, 5 марта Скрипаль и его 33-летняя спутница были обнаружены без сознания из-за отравления неизвестным веществом. Сейчас их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Инцидент произошёл в Солсбери, сообщает argumenti.ru .

Напомним, в 2006 году Скрипаля в России приговорили к 13 годам лишения свободы за передачу Великобритании сведений, которые относятся к гостайне. Позже экс-полковника помиловал президент России, после чего он перебрался в Великобританию, сообщает Ura.ru .