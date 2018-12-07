Полиция оправдала фонд режиссера Сокурова

Полиция не обнаружила никаких нарушений в деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонд режиссера Александра Сокурова). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По итогам проверки принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, подчеркивают Известия .

Проверка была инициирована в связи с заявлением экс-сотрудника фонда, который обвинил своих бывших работодателей в воровстве средств, выделенных на производство фильмов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил, что эти обвинения – целенаправленная провокация против Сокурова. Глава региона обратился к руководителю санкт-петербургской полиции Сергею Умнову, чтобы он проверил эту версию. Сам режиссёр рассказал, что бывший сотрудник, который подал жалобу, не вернул режиссеру и фонду купные долги.

Между тем, как передает Ura.ru , Александр Сокуров попал в больницу. Об этом сообщила его помощница Маргарита Афонина. Она уточнила, что госпитализация 76-летнего режиссера не связана с проверкой деятельности его фонда. Сокуров перенёс операцию на ноге.