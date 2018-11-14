«Красные зоны» будут переполнены бывшими ментами ещё лет пять

Нехватка мест в тюрьмах для бывших сотрудников полиции, о которой рассказали во ФСИН продлится еще на 5-6 лет.

По словам замначальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, российские тюрьмы переполнены бывшими правоохранителями, даже две колонии, которые были открыты в текущем году, уже заполнены. «Бывших сотрудников отбывает наказание 11 550 человек, колоний всего 20 для них. Надо уже открывать новые. Рост сильный», - сказал замначальника Федеральной службы исполнения наказаний, слова которого приводит РИА Новости.

"В этом нет ничего удивительного", - заявил в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«В публичном поле мы видим только истории, связанные с большими начальниками, а у нас “красные зоны” - это не только начальники, это ещё и бывшие сотрудники, те, кто служил когда-то срочную службу во Внутренних войсках... То, что сейчас идёт борьба с коррупцией и очень большое количество мелких чиновников и сотрудников полиции попадает в места заключения – это факт. “Красные зоны” переполнены», - отметил собеседник НСН.

По словам Кирилла Кабанова, необходимо еще лет 5-6 для снижения уровня коррупции и в целом преступности в силовых структурах. «Это будет достигнуто не силовыми методами, а упрощением определённых процедур, увеличением внешнего контроля», - считает Кабанов.

Внешний контроль, в том числе общественный, за работой правоохранительных органов необходим самый пристальный. А так ли эффективны ныне существующие механизмы такого контроля? Вот заголовки сообщений СМИ за начало ноября: «На Алтае полицейские избили инвалида», «Тульских полицейских подозревают в «подставах» на дорогах», «В Самаре возбуждены дела против троих полицейских за крупную взятку» - это все с начала ноября и далеко не полный список. Да что говорить, когда потерпевшими становятся свои же, сослуживцы. Достаточно вспомнить недавний скандал с групповым изнасилованием девушки-дознавателя тремя полицейскими начальниками. Неудивительно, что преступлениям в отношении задержанных и вовсе несть числа. Отсюда и снижение уровня доверия к полиции: после достижения в прошлом году рекордных показателей в 67%, сегодня он упал до 57%, - свидетельствуют опубликованные на днях результаты опроса ВЦИОМ.

А не говорит ли все это – от падения доверия к полиции до нехватки мест в тюрьмах для полицейских – о некоей системной проблеме? Например, о падении морально-этического или, если хотите, нравственного уровня ее сотрудников?

Всеволод Нерознак