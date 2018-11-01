Полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили

Министерство внутренних дел Башкирии сообщило об увольнении троих высокопоставленных сотрудников полиции Уфы, которых подозревают в изнасиловании коллеги. В республиканском МВД заявили, что по результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении начальников подозреваемых к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, двое начальников райотделов МВД, а также глава отдела по вопросам миграции в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку – дознавателя. Все трое задержаны. Завтра в суде будет решаться вопрос об их аресте.

Между тем, дело может получить совершенно новый оборот. Как стало известно РИА Новости, потерпевшая добровольно пришла в компанию начальников, причём с подругой. Подавшая заявление об изнасиловании — дочь одного из руководителей Росгвардии в Башкирии.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил в эфире НСН заявил , что подобные случаи не редкость в системе МВД, однако их чаще всего стараются замять.