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Полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили

1 Ноября 2018 в 19:12
Полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили

Министерство внутренних дел Башкирии сообщило об увольнении троих высокопоставленных сотрудников полиции Уфы, которых подозревают в изнасиловании коллеги. В республиканском МВД заявили, что по результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении начальников подозреваемых к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, двое начальников райотделов МВД, а также глава отдела по вопросам миграции в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку – дознавателя. Все трое задержаны. Завтра в суде будет решаться вопрос об их аресте.

Между тем, дело может получить совершенно новый оборот. Как стало известно РИА Новости, потерпевшая добровольно пришла в компанию начальников, причём с подругой. Подавшая заявление об изнасиловании — дочь одного из руководителей Росгвардии в Башкирии.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил в эфире НСН заявил, что подобные случаи не редкость в системе МВД, однако их чаще всего стараются замять.

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