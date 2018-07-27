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Поклонская жестко извинилась перед Пушкиной и Родниной

27 Июля 2018 в 18:59
Поклонская жестко извинилась перед Пушкиной и Родниной

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала высказывания своих коллег по нижней палате парламента от «Единой России» Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной. Они ранее раскритиковали её позицию по пенсионной реформе. Поклонская – единственная из фракции «Единая Россия» проголосовала в первом чтении против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Депутат написала в соцсетях, что Родниной и Пушкиной не нравится воссоединение Крыма с Россией. Как отмечает Ura.ru, Поклонская извинилась перед ними в связи с этим «за неудобства».

«Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощение попросить», — отметила экс-прокурор Крыма. Она также призвала коллег заниматься своим делом и не тратить время зря.

Ранее Оксана Пушкина предложила Поклонской принять решение об уходе с должности главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В свою очередь Роднина заподозрила Поклонскую в пиаре на пенсионной реформе.

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