Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской уйти с поста замглавы комитета Госдумы

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской отказаться от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

Также она осудила демарш коллеги за ее отказ поддержать в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Пушкина назвала позицию Поклонской «пиар-акцией», посчитав, что та после «Матильды» вновь решила напомнить о себе.

Также Оксана Пушкина заявила, что именно личные качества Поклонской не позволили той прийти на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.