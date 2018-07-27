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Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской уйти с поста замглавы комитета Госдумы

27 Июля 2018 в 09:41
Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской уйти с поста замглавы комитета Госдумы
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской отказаться от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

Также она осудила демарш коллеги за ее отказ поддержать в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Пушкина назвала позицию Поклонской «пиар-акцией», посчитав, что та после «Матильды» вновь решила напомнить о себе.

Также Оксана Пушкина заявила, что именно личные качества Поклонской не позволили той прийти на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Ранее Наталья Поклонская отказалась сдавать мандат, пишут argumenti.ru. Парламентарий уточнила, что ее выбирал народ, он ей доверяет и подвести своих избирателей она не может.
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