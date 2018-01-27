Поклонская пригласила Трампа в «солнечный российский Крым»

Депутат ГД РФ Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить российский Крым. Парламентарий сделала это в ответ на новые антироссийские санкции США.

Поклонская посетовала, что сам Трамп пригласить ее на деловой ужин не сможет, поэтому первой сделала шаг навстречу.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым», — сказала Поклонская, слова которой приводит РИА Новости.

По словам депутата, безопасность пребывания президента США в Крыму будет гарантировать полк С-400 «Триумф», развернутый на полуострове.

Ранее Минфин США расширил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН предупредил США об адекватном ответе на эти действия со стороны России