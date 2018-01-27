В ГД пообещали адекватный ответ на санкции Вашингтона

РИА Новости

Депутат Алексей Чепа в эфире НСН рассказал, что Россия не оставит без ответа расширения санкций со стороны США.

России труднее адекватно отвечать на вводимые США санкции, но она вполне может это сделать. Такое мнение высказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, как шокировала Вашингтон симметричная высылка американских дипломатов из России.

«Это был достойный ответ, который ввел американцев в шок, когда мы выслали дипломатов. По новым санкциям Москва тоже может ответить, смотря что они еще могут затронуть. В прессе пишут, что США хотят отключить SWIFT, но от этого пострадают и европейские страны. Сегодня в Европе в кулуарах все высказываются против санкций, никто не сказал, что это добро», - заявил собеседник агентства.

Депутат высказал мнение, что новые санкции США связаны с предстоящими президентскими выборами – Вашингтон напуган консолидацией населения вокруг действующей власти.

«Сегодняшние санкции США специально вводят в канун выборов. В 2014 году с Крымом США не ожидали такой консолидации в обществе и поддержки руководства страны населением. Сегодня происходит то же самое и США пытаются своими действиями повлиять российскую внутреннюю и внешнюю политику, но у них ничего не получится», - заявил парламентарий.

Чепа отметил, что Россия живет под американскими санкциями несколько десятков лет, просто такова американская политика, направленная против любой относительно сильной независимой страны.

«Много лет назад ввели торговые санкции Джексона-Вэника из-за проблем с мигрантами в Израиль. Уже давным-давно мигранты, покинувшие СССР, вернулись и имеют двойное гражданство. О самой проблема все забыли, а санкции действовали. Из-за них мы не могли вступить в ВТО. Перед тем, как их отменить, США ввели новые санкции, связанные со списком Магнитского. Так что Россия десятилетиями живет под санкциями США. То же самое будет происходить и с Китаем, и другими странами БРИКС. Мы надеялись, что новая администрация что-то изменит, но ничего не меняется. И чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток у наших заокеанских «партнеров» ослабить независимую страну», - подчеркнул Алексей Чепа.

Он добавил, что в качестве примера американского воздействия на более слабые страны, заявившие о своей независимости, в том числе от доллара США, достаточно вспомнить Ливию и Ирак.

Ранее США расширили санкции против России. В «черном списке» оказались губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также компании, которые участвовали в сделке по поставке турбин «Сименс» в Крым. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал действия США «взбесившимся санкционным принтером». В МИД РФ заявили, что политика санкций со стороны Америки показала свою несостоятельность, а новые меры против Москвы приведут к еще большим финансовым потерям для американского бизнеса. В ведомстве также предупредили, что ответ на санкции не заставит себя ждать.