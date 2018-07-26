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Поклонская не хочет сдавать депутатский мандат

26 Июля 2018 в 17:21
Поклонская не хочет сдавать депутатский мандат

Наталья Поклонская не будет сдавать свой мандат депутата Государственной думы. Так глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов прокомментировала слова лидера фракции «Единая Россия», заместителя председателя нижней палаты парламента Сергея Неверова. Он заявил, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав 19 июля против пенсионной реформы, и обязана сама решить сдавать или не сдавать мандат.

Фракция «Единая Россия» принимала решение о консолидированном голосовании по законопроекту в первом чтении. Однако, как отметила в связи с этим Поклонская, в депутаты её продвинули избиратели, поэтому уходить из Госдумы она не намерена.

В четверг, 26 июля, коллеги Натальи Поклонской сорвали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Из 17 человек явились лишь по одному представителю от КПРФ и «Справедливой России», передаёт «Интерфакс». Поклонская намерена пожаловаться спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В голосование по проекту закона о повышении пенсионного возраста также не принимали участие пять депутатов от «Единой России», в частности Сергей Железняк. Все они отсутствовали на заседании по формально уважительным причинам. В четверг, 26 июля стало известно, что Железняк подал заявление об отставке  с поста заместителя секретаря генерального совета «Единой России».

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