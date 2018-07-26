Депутат Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Сергей Железняк подал в отставку с партийного поста. Как сообщил ТАСС источник в «Единой России», на одном из ближайших заседаний президиума генсовета заявление Железняка будет рассмотрено. В партии он отвечает за международную деятельность.

Сергей Железняк не принимал участие в заседании нижней палаты парламента 19 июля, когда в первом чтении рассматривался проект закона о повышении возраста выхода на пенсию. Чтобы оправдать своё отсутствие депутат взял больничный, отмечает Ura.ru . За увеличение пенсионного возраста также не голосовали ещё четыре народных избранника от «Единой России». Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, не поддержавшим во время голосования законопроект.