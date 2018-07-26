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Депутат Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

26 Июля 2018 в 11:22
Депутат Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Сергей Железняк подал в отставку с партийного поста. Как сообщил ТАСС источник в «Единой России», на одном из ближайших заседаний президиума генсовета заявление Железняка будет рассмотрено. В партии он отвечает за международную деятельность.

Сергей Железняк не принимал участие в заседании нижней палаты парламента 19 июля, когда в первом чтении рассматривался проект закона о повышении возраста выхода на пенсию. Чтобы оправдать своё отсутствие депутат взял больничный, отмечает Ura.ru. За увеличение пенсионного возраста также не голосовали ещё четыре народных избранника от «Единой России». Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, не поддержавшим во время голосования законопроект.

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