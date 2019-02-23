Поклонская назвала травлей кампанию против украинских претенденток на Евровидение

Наталья Поклонская, депутат Госдумы Российской Федерации, считает, что украинские националисты и журналисты, которая гонятся за сенсациями, начали травлю претенденток на участие в Евровидении от Украины сестер Анны и Марии Опанасюк за высказывания о принадлежности Крыма.

«Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: «Чей Крым?», тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто старается дать объективный и взвешенный ответ, тут же подлежат немедленной «общенародной» травле», - цитирует Поклонскую РИА Новости.

Участниц группы Anna Maria подвергли критике за то, что одна из исполнительниц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. Представитель Верховной Рады Борислав Береза предложил отказать певицам, победившим в национальном отборочном этапе Евровидения на Украине в поездке на конкурс.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН рассказал, почему, делая любое заявление относительно Крыма, Украина вредит сама себе.

