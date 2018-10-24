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Поезда задерживаются из-за подтопления железнодорожных путей на Кубани

24 Октября 2018 в 23:07
Поезда задерживаются из-за подтопления железнодорожных путей на Кубани

Поезда Адлер-Москва, Адлер-Иркутск, Адлер-Новосибирск, Адлер — Санкт-Петербург, Краснодар – Имеретинский курорт, Адлер – Челябинск, Адлер – Владикавказ, Адлер – Майкоп, Краснодар – Адлер. Майкоп – Адлер, Роза Хутор – Краснодар задерживаются из-за подтопления железнодорожных путей в Краснодарском крае, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Работы ведутся по восстановлению инфраструктуры на перегоне Греческий-Кривенковская, подтопленного в результате обильных осадков

Движение поездов было закрыто в 16:08.

Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и бутилированной водой.

Ранее НСН сообщала, что женщина погибла в результате паводка на территории станицы Кривеньковская Туапсинском районе Краснодарского края. 24 октября за шесть часов на территории района выпало 116 мм осадков. В зоне затопления в среду оказались более 22 тысяч домов с населением более 72 тысяч человек и 46 социально-значимых объектов. Из зоны подтопления эвакуированы более 160 человек.

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