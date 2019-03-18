Поезда на Керченском мосту будут сканировать

Железнодорожную часть Крымского моста оснастят сканерами. Они предназначены для просвечивания вагонов и определения типа груза и его массы. Об этом РИА Новости сообщил директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко. По его словам аналогичный инспекционно-досмотровой комплекс был впервые установлен в 2018 году на пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем, пишут «Известия».

Такой сканер на новом мосту необходим для обеспечения безопасности. Благодаря разработкам Лаборатории электронных ускорителей МГУ устройство способно осуществлять контроль досматриваемых объектов на скоростях до 70 км/ч, отмечает RT. Сканер способен распознать материал по качеству, а также оценить массу груза. Погрешность составляет до 10%.

Пассажирские поезда должны начать движение по железнодорожной части Крымского моста в декабре 2019 года, отмечает Ura.ru.

Ранее политолог Алексей Мухин в беседе с НСН назвал заявление ЕС о непризнании итогов референдума в Крыму 2014 года рефлексией, не имеющей отношения к реальности.

