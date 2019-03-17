Воскресенье
17 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Политика

Политолог: Заявление ЕС по Крыму – комплекс вины

17 Марта 2019 в 16:00
Политолог: Заявление ЕС по Крыму – комплекс вины

Политолог Алексей Мухин в беседе НСН назвал заявление ЕС о непризнании итогов референдума в Крыму 2014 года рефлексией, не имеющей отношения к реальности.

Евросоюз выпустил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму. В сообщение еще раз напоминается, что ЕС не признает его итогов, а также говорится о продолжении действия санкций против России, пишет RT.

«Европейский союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права», — сообщается в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН высказал мнение о том, что заявление Евросоюза не более, чем политический жест в сторону Украины.

«Заявление ЕС по Крыму – это политическая услуга Украине. У европейцев сформировался комплекс вины по отношению к нынешней украинской власти и стране в целом, если мы вспомним предательства со стороны ЕС перед майданом. Этот комплекс они и пытаются незамысловатым образом компенсировать. Европейцы хотят успокоить своих подопечных такими безобидными заявлениями, потому что на реальную политику подобные вещи никак не влияют. Они дают нашим европейским коллегам некое чувство самоуспокоенности по поводу заботы о «братьях своих меньших», то есть украинцах. Это просто рефлексия. К реальности действие отношения не имеет», - считает Мухин.

По его мнению, есть и другая причина сделанного заявления к пятилетию итогов крымского референдума.

«Заявление ляжет в копилку так называемого санкционного поведения Евросоюза в дальнейшем. Но, как показывает практика, к добру для европейской экономики оно не приводит», - отметил политолог.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года. В ходе референдума за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым. Украина результатов референдума не признает.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.