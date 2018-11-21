Поэта-каннибала посадили на 19 лет

В Новгородском областном суде завершилось оглашение приговора жителю Валдая, 23-летнему поэту Дмитрию Лучину. Суд признал его виновным по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое в целях использования органов и тканей потерпевшего) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершей).

Лучин признан виновным в убийстве 45-летней женщины 8 марта 2017 года. После того, как он убил потерпевшую, поэт стал издеваться над телом, включая употребление крови и «поедание» кусочков мозга жертвы.

Суд приговорил каннибала к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу сына погибшей женщины с Лучина взыскано 1,5 миллиона рублей, передают «Ваши новости».

Лучин называет своими любимыми авторами Есенина, Маяковского, Пушкина, Высоцкого. Дмитрий был награжден дипломом за победу в номинации «Лирика» на конкурсе «Поэт года-2016». Диплом подписал президент «Российского союза писателей» Дмитрий Кравчук.

Ранее НСН сообщала, что в житомирской тюрьме №8 в возрасте 66 лет умер уроженец кемеровского Киселевска, один из самых жестоких серийных убийц, насильник и педофил Сергей Ткач, также известный как «пологовский маньяк».