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Умер «пологовский маньяк» Сергей Ткач

8 Ноября 2018 в 00:03
Умер «пологовский маньяк» Сергей Ткач

В житомирской тюрьме №8 в возрасте 66 лет умер уроженец кемеровского Киселевска, один из самых жестоких серийных убийц, насильник и педофил Сергей Ткач, также известный как «пологовский маньяк».

23 декабря 2008 года коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области вынесла приговор серийному убийце и насильнику Сергею Ткачу, осудив его к пожизненному заключению. 57-летний Сергей Ткач был признан виновным в совершении 36 убийств и покушений на убийства в отношении женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Кроме того, Сергей Ткач впоследствии написал ещё 107 явок с повинной и был приговорён в общей сложности к четырём пожизненным заключениям за преступления, в числе которых 37 доказанных убийств — все либо с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти в извращённой форме. До сих пор окончательно не установлено, сколько загубленных жизней на счету убийцы.

Ранее НСН сообщала, что самый известный в истории США серийный убийца Чарльз Мэнсон умер из-за осложнений заболевания желудочно-кишечного тракта.

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