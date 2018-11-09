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Подозреваемый рассказал о заказчике убийства женщины с ребёнком

9 Ноября 2018 в 17:10
Подозреваемый рассказал о заказчике убийства женщины с ребёнком

Подозреваемый в убийстве женщины и ребёнка на севере Москвы заявил на допросе, что пошёл на преступление по указанию сестры мужа убитой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с данными следствия.

По этой информации, Дмитрий Бутыгин заявил, что получил от заказчицы предоплату. Причиной убийства мог быть «квартирный вопрос». Сейчас идёт проверка показаний.

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Савеловский суд Москвы сегодня принял решение отправить под стражу подозреваемого, который сожительствовал с убитой им женщиной. Её тело вместе с убитым 12-летним сыном было найдено позавчера в одной из квартир дома на улице Софьи Ковалевской. На теле жертв остались множество ножевых ранений.

Подозреваемого задержали через день. Раньше его уже судили за тяжкие преступления.

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