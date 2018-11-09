Подозреваемый рассказал о заказчике убийства женщины с ребёнком

Подозреваемый в убийстве женщины и ребёнка на севере Москвы заявил на допросе, что пошёл на преступление по указанию сестры мужа убитой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с данными следствия.

По этой информации, Дмитрий Бутыгин заявил, что получил от заказчицы предоплату. Причиной убийства мог быть «квартирный вопрос». Сейчас идёт проверка показаний.

Савеловский суд Москвы сегодня принял решение отправить под стражу подозреваемого, который сожительствовал с убитой им женщиной. Её тело вместе с убитым 12-летним сыном было найдено позавчера в одной из квартир дома на улице Софьи Ковалевской. На теле жертв остались множество ножевых ранений.

Подозреваемого задержали через день. Раньше его уже судили за тяжкие преступления.