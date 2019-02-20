Среда
20 февраля
USD 66.2
EUR 74.82
Горячие новости

«Подхрюкивают американцам»: Путин – о выходе США из ДРСМД

20 Февраля 2019 в 13:38
«Подхрюкивают американцам»: Путин – о выходе США из ДРСМД

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему ДРСМД. По словам главы государства, Вашингтон сам нарушает условия договора, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет «подхрюкивать». По мнению Путина, США должны были «по-честному» объяснить свой выход из договора

Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая пусковые установки в Румынии, прямо и грубо нарушил договор. По словам российского лидера, Россия будет вынуждена применить ассмметричные действия в случае угрозы для себя. Москва может расположить ракеты не только против тех территорий, где стоят установки, но и против тех территорий, где расположены центры принятия решений.

Напомним, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства огласил его в Гостином дворе, где обычно проходят президентские «Прямые линии». В этом году на мероприятие аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.

Ранее российский лидер подчеркнул, что стране необходимо сделать упор на на развитии робототехники и цифровых технологий. Всё законодательство должно работать на новую реальность и передовые отрасли и технологии, а также на расширение рынков.

 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.