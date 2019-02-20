«Подхрюкивают американцам»: Путин – о выходе США из ДРСМД

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему ДРСМД. По словам главы государства, Вашингтон сам нарушает условия договора, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет «подхрюкивать». По мнению Путина, США должны были «по-честному» объяснить свой выход из договора

Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая пусковые установки в Румынии, прямо и грубо нарушил договор. По словам российского лидера, Россия будет вынуждена применить ассмметричные действия в случае угрозы для себя. Москва может расположить ракеты не только против тех территорий, где стоят установки, но и против тех территорий, где расположены центры принятия решений.

Напомним, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства огласил его в Гостином дворе, где обычно проходят президентские «Прямые линии». В этом году на мероприятие аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.

Ранее российский лидер подчеркнул, что стране необходимо сделать упор на на развитии робототехники и цифровых технологий. Всё законодательство должно работать на новую реальность и передовые отрасли и технологии, а также на расширение рынков.