Путин: В России настало время развития робототехники

В Гостином дворе продолжается ежегодное обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию. В его рамках президент России заявил, что в стране наступило время новых инициатив – по созданию бизнесов и производств.

«Нужно, чтобы было больше компаний в сфере развития робототехники и развития цифровых технологий. Всё законодательство должно работать на новую реальность и передовые отрасли и технологии, а также на расширение рынков», - отметил Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что все законодательство России нужно настроить на новую промышленную реальность, расширение экспорта, выход на внешние рынки. По словам главы государства, хороший пример — успехи российского сельского хозяйства.

Напомним, в прошлом году глава государства выступал 1 марта в Манеже. Тогда в обращение была включена специальная интерактивная часть, посвященная новейшим российским вооружениям.