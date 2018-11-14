Почти все банкоматы не защищены от хакеров

Порядка 85% процентов банкоматов оказались уязвимы к атакам хакеров. В одном из российских банков рассказали, что для похищения данных клиента взломщикам понадобится всего 15 минут, пишет газета «Коммерсант». При этом хакеры используют как считывающие устройства (скиммеры), так и инструменты для перехвата данных во время обмена информацией между банкоматом и самим банком, отмечает Ura.ru.

Отмечается, что банкоматы, как правило, работают на устаревшем ПО. Однако кувалда остается наиболее частым инструментом для взлома банкоматов, пишет «Русская планета».

Ранее член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев на пресс-конференции НСН сообщил, что общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,2 триллиона рублей. Порядка половины этой суммы составляют долги физических лиц.