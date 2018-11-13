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Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву

13 Ноября 2018 в 10:59
Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву

Около 15 тысяч рептилий из США, прибывших в московский аэропорт Домодедово, таможенники были вынуждены вернуть домой из-за проблем с документами. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», ветеринарный сертификат на животных оказался ксерокопией. В управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщили, что всех рептилий пришлось вернуть грузоотправителю без выгрузки с борта воздушного судна.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.

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