Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву

Около 15 тысяч рептилий из США, прибывших в московский аэропорт Домодедово, таможенники были вынуждены вернуть домой из-за проблем с документами. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», ветеринарный сертификат на животных оказался ксерокопией. В управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщили, что всех рептилий пришлось вернуть грузоотправителю без выгрузки с борта воздушного судна.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.

