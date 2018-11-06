Победитель конкурса «Лидеры России» стал федеральным замминистра

Заместителем главы Минстроя России назначен один из победителей конкурса «Лидеры России» 2017 года Дмитрий Волков, сообщает «РенТВ».

Новоназначенный замминистра будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования. Ранее он работал помощником министра строительства и ЖКХ, а до июля 2018 года занимал пост зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития города Комсомольск-на-Амуре.

В минувшее в воскресенье, 4 ноября, стартовал второй этап Конкурса управленцев «Лидеры России» – дистанционный отбор.

Ранее НСН сообщала о том, что Минстрой и Минкомсвязи реализуют проект «Умный город» в каждом субъекте России, сообщил на форуме «Взгляд в цифровое будущее» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Внедрение инновационных технологий будет осуществляться либо в рамках программы «Цифровая экономика», либо отдельного проекта.

По словам чиновника, это обеспечит условия для участия молодежи в создании «новой экономики и цифрового будущего» внутри страны.