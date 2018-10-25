«Умный город» создадут в каждом российском регионе

Минстрой и Минкомсвязи реализуют проект «Умный город» в каждом субъекте России, сообщил на форуме «Взгляд в цифровое будущее» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Внедрение инновационных технологий будет осуществляться либо в рамках программы «Цифровая экономика», либо отдельного проекта.

По словам чиновника, это обеспечит условия для участия молодежи в создании «новой экономики и цифрового будущего» внутри страны, пишет «Русская планета».

Как ранее сообщала НСН, международный форум «Умные города для устойчивого развития» прошел в Сколково. В его рамки представители власти и эксперты обсудят, каким должно быть государственное участие в интеллектуализации и цифровой трансформации городов, как сосредоточить возможности городов вокруг потребностей граждан и бизнеса и в чем особенности трансформации российских городов.