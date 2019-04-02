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«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21

2 Апреля 2019 в 23:17
«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21

Лоукостер «Победа» не будет, как предлагалось ранее, использовать самолеты МС-21. На эксплуатации нового самолета сосредоточится «Аэрофлот», «Победа» продолжит выстраивать монопарк на базе самолетов Boeing 737.

На совещании у вице-премьера Юрия Борисова было отмечено, что монопарк существенно сокращает издержки авиакомпаний, что для лоукостеров наиболее важно.

Сейчас у лоукостера 24 самолета Boeing 737 MAX.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН рассказал, можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.

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