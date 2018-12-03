По вине водителей пассажирских автобусов в Крыму произошло 40 ДТП

За 11 месяцев года на территории Крыма по вине водителей автобусов произошло 40 ДТП, в которых 9 человек погибли и 63 получили травмы различной степени тяжести, передает Крымское информационное агентство. С участием пассажирского транспорта произошло 95 ДТП, в которых 23 человека погибли и 151 были травмированы.

Сегодня на территории республики стартовал комплекс профилактических мероприятий «Перевозчик – Зима 2018».

Ранее в ГИБДД России заявили, что санкций за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

