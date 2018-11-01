По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» еще трое задержаны из-за взяток

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Кемерова задержаны еще трое фигурантов. Сейчас решается вопрос заключения их под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, задержаны по делу сын уже находящейся под следствием главы кемеровского Госстройнадзора Танзили Комковой, а также бывший руководитель «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский и Никита Чередниченко, чья деятельность связана с Комковым, отмечает RT. Из подозревают в «получении взятки в особо крупном размере» и «даче взятки в особо крупном размере».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых дети, пишет «Свободная пресса».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН пообещала помочь изнасилованной полицейскими дознавательнице.