«Плохой фильм». Путин оценил сценарий «Хантер Киллера»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Буэнос-Айресе назвал маловероятными и фантастическими события, описанные в американском боевике «Хантер Киллер» Донована Марша.

Один из журналистов задал главе государства вопрос, возможно ли такое развитие событий, что взятого в заложники российского президента спасет американская атомная подлодка, зашедшая на российскую арктическую базу?

«Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу? Плохой фильм», — подчеркнул президент и, махнув руками, ушел под смех журналистов.





Фильм «Хантер Киллер» вышел в прокат в США 19 октября. Картина рассказывает о том, как экипаж американской атомной субмарины спасает российского президента от мятежников. Картина уже собрала больше 13 миллионов долларов.

Прокатное удостоверение в России фильм получил совсем недавно. Как сообщала НСН, выдачу задержал Минкультуры из-за того, что сданная в Госфильмофонд копия была плохого качества. Глава Минкультуры Владимир Мединский пояснил журналистам, что прокат картины в России задерживается не по идейным соображениям. Сам фильм он назвал «предельно глупым», но не нарушающим законы.