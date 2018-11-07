Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
Горячие новости

«Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение

7 Ноября 2018 в 18:34
«Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение

Фильм производства США «Хантер Киллер» получил всё-таки прокатное удостоверение и выйдет на экраны в России 8 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора киноленты.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко, в ленте также снялись российские актеры Михаил Горевой и Юрий Колокольников.

Ранее стало известно, что картина, рассказывающая о спасении президента России от экстремистов, не получила прокатное удостоверение и премьера, намеченная в РФ на 1 ноября, была отложена. В пресс-службе министерства культуры тогда уточнили в эфире НСН, что документ не был выдан в связи с неправильно оформленным пакетом документов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.