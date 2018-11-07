«Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение

Фильм производства США «Хантер Киллер» получил всё-таки прокатное удостоверение и выйдет на экраны в России 8 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора киноленты.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко, в ленте также снялись российские актеры Михаил Горевой и Юрий Колокольников.

Ранее стало известно, что картина, рассказывающая о спасении президента России от экстремистов, не получила прокатное удостоверение и премьера, намеченная в РФ на 1 ноября, была отложена. В пресс-службе министерства культуры тогда уточнили в эфире НСН, что документ не был выдан в связи с неправильно оформленным пакетом документов.