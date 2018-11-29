«Playboy» оказался в центре неочевидного скандала

Слабовидящий Дональд Никсон подал в суд на сайты издания «Playboy».

Никсон указал, что слепые и слабовидящие не могут в полном объеме воспользоваться предоставляемыми «возможностями, продуктами и услугами», передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что редакция немецкого издания «Playboy» решила разместить на обложке фотографию модели-трансгендера. Звезда реалити-шоу Джулиана Фарфалла появилась на обложке с обнаженной грудью. Фарфалла, которую раньше звали Паскаль Радермахер, родилась на юго-западе Германии в Брейсгау. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет.