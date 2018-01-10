Немецкий «Playboy» поместит на обложку трансгендера

Редакция немецкого издания «Playboy» решила разместить на обложке фотографию модели-трансгендера, сообщает «Интерфакс».

21-летняя звезда реалити-шоу Джулиана Фарфалла появится на обложке с обнаженной грудью.

Фарфалла, которую раньше звали Паскаль Радермахер, родилась на юго-западе Германии в Брейсгау. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с полом, противоположным зарегистрированному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной системы.



