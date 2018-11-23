Плановые учения. В ФСО успокоили очевидцев вертолетов над Кремлем

Фото: стоп-кадр

Федеральная служба охраны пояснила появление двух военных вертолетов в четверг, 23 ноября над Кремлем. В ФСО сообщили, что в столице проходили плановые учения, пишут «РИА Новости».

Ранее в соцсетях появились фотографии и видео двух военных вертолетов Ми-8, пролетающих над центром Москвы после взлета с территории Кремля, пишут argumenti.ru. На кадрах видно, что к одному из вертолетов был привязан груз, похожий на платформу с людьми, передает RT.

Изначально в Федеральной службе охраны отказались комментировать появившиеся в сети кадры, отмечает «Свободная пресса».

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил поручить Федеральной службе охраны и Общероссийскому народному фронту контролировать выполнение нового майского указа Владимира Путина по развитию России до 2024 года. Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН раскритиковал эту иницативу.