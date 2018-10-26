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Политика

Эксперты Путина раскритиковали идею контроля ФСО за майским указом

26 Октября 2018 в 10:26
Эксперты Путина раскритиковали идею контроля ФСО за майским указом
Глава совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в эфире НСН заявил, что отсутствие контроля не является проблемой выполнения поручения президента РФ.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил поручить Федеральной службе охраны и Общероссийскому народному фронту контролировать выполнение нового майского указа Владимира Путина по развитию России до 2024 года, пишет РБК. По информации издания, Белоусов направил президенту соответствующее письмо. Инициатива уже получила резолюцию Владимира Путина.

Предполагается, что мониторинг будет проводиться посредством базы информационной системы службы специальной связи и информации ФСО. Предположительно, мониторинг будет осуществляться по основным проблемным точкам. Среди них могут быть целевые показатели по смертности людей трудоспособного возраста, ожидаемой продолжительности здоровой жизни и ожидаемой жизни при рождении. Об этом заявила директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН заявил, что майские указы нужно сначала начать исполнять, а уже потом говорить о контроле. По его словам, пока не совсем понятно, что контролировать (слушайте аудио).

«Контролеров у нас всегда много. Все с большой охотой и любовью берут на себя полномочия по контролю за чем бы то ни было. Исполнителей у нас всегда значительно меньше. Энтузиазм по поводу взять на себя ответственность за результаты обычно значительно более слабый, чем взять на себя ответственность за контроль. Поэтому отношусь к этому именно так. Указ надо выполнять. Пока не очень понятно как это делать, а контролеров уже много», — рассказал Кузнецов.

Напомним, Владимир Путин обратился к правительству с призывом «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов. Такое заявление президент сделал 24 октября на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в Кремле.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.
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