Питер стал самым удачливым городом России

Самые удачливые россияне живут в Санкт-Петербурге. Такие результаты озвучили распространители всероссийской государственной тиражной лотереи «Русское лото». Они проанализировали миллионные выигрыши «Русского лото» за последние 25 лет, сообщает Ura.ru.

Оказалось, что Петербурге проживает 64 «лотерейных миллионера». Такой показатель оказался рекордным для России. На втором месте оказался Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится в среднем по два миллионера. Также в тройку лидеров попала Челябинская область. Уточняется, что здесь в каждом из районов проживает по одному миллионеру, а в некоторых даже по два.

На четвертом месте оказалась Москва. В 125 районах столицы проживает 144 миллионера.

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