Нарколог поспорил с Москальковой о лечении игромании

Главный психиатр-нарколог Минздрава заявил НСН, что лечить игроманию нужно основываясь на генетических особеностях каждого человека.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что мир столкнулся с новой проблемой - игроманией. Она, по словам омбудсмена, даже потеснила наркоманию. «Все чаще молодежь уходит в виртуальный мир, нужны центры по лечению детей от игромании», - озвучила свой шаг к решению проблемы Москалькова на первом заседании Координационного совета омбудсменов.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что лечить игроманию необходимо, отталкиваясь от индивидуальных особенностей каждого больного, и общие подходы здесь не работают (слушайте аудио).

«Я думаю, что это цивилизационный вызов, с которым мы бороться не сможем. Если есть компьютер, за ним всегда будет кто-то сидеть. Пока будет сеть, там будут "жить". Не думаю, что психологи помогут. Наука акцентирует внимание на генетических факторах риска по зависимому поведению в целом, вне зависимости от того игромания это или алкоголизм. Можно выявлять эти факторы и корригировать, исправлять поведение, но, конечно, с помощью психологов. Не зная индивидуальной биохимии мозга каждого человека, с тем, что заложено природой, сложно бороться с игроманией какими-то общими словами.

Добавим, ВОЗ внесла игроманию в каталог заболеваний. А в эфире НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов, признался, что бывает трудно отличить просто увлеченного человека от игромана.