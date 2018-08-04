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Петросян подал встречный иск к Степаненко

4 Августа 2018 в 17:31
Петросян подал встречный иск к Степаненко

Артист Евгений Петросян решил подать встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал ТАСС адвокат юмориста Сергей Жорин. Он отметил, что во встречном иске обозначен тот вариант раздела имущества, который устроит Петросяна, передаёт RT. По словам юриста, артист выражает готовность к диалогу и компромиссу.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко хочет отсудить у Евгения Петросяна более 80% имущества, которое они нажили за время совместной жизни. Речь идёт об активах на сумму порядка 1,5 милллиарда рублей.

Однако, как заявил в эфире НСН адвокат Сергей Жорин, артист хочет поделить имущество поровну, поскольку именно Петросян был основным источником дохода.

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