Петросян подал встречный иск к Степаненко

Артист Евгений Петросян решил подать встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал ТАСС адвокат юмориста Сергей Жорин. Он отметил, что во встречном иске обозначен тот вариант раздела имущества, который устроит Петросяна, передаёт RT . По словам юриста, артист выражает готовность к диалогу и компромиссу.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко хочет отсудить у Евгения Петросяна более 80% имущества, которое они нажили за время совместной жизни. Речь идёт об активах на сумму порядка 1,5 милллиарда рублей.

Однако, как заявил в эфире НСН адвокат Сергей Жорин, артист хочет поделить имущество поровну, поскольку именно Петросян был основным источником дохода.