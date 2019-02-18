Песков: В Кремле следят за ситуацией с арестом инвестора Майкла Калви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом главы инвестфонда Baring Vostok и совладельца банка «Восточный» Майклом Калви. По его словам, в настоящее время нельзя считать его виновным, так как это может признать только суд.

Песков добавил, что российский президент неоднократно встречался с американским инвестором, сообщает Ura.ru. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что российские власти хорошо знают об инвестиционной деятельности Калви.

Майкл Калви был арестован в минувшую субботу в Москве. Ему предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронов в эфире НСН рассказал о связи дела Майкла Калви и коллекторской индустрии в целом.

