Понедельник
18 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Песков: В Кремле следят за ситуацией с арестом инвестора Майкла Калви

18 Февраля 2019 в 14:44
Песков: В Кремле следят за ситуацией с арестом инвестора Майкла Калви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом главы инвестфонда Baring Vostok и совладельца банка «Восточный» Майклом Калви. По его словам, в настоящее время нельзя считать его виновным, так как это может признать только суд.

Песков добавил, что российский президент неоднократно встречался с американским инвестором, сообщает Ura.ru. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что российские власти хорошо знают об инвестиционной деятельности Калви.

Майкл Калви был арестован в минувшую субботу в Москве. Ему предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронов в эфире НСН рассказал о связи дела Майкла Калви и коллекторской индустрии в целом.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.