Песков: Судьбу Кокорина и Мамаева решит суд

Александр Кокорин и Павел Мамаев должны быть наказаны в соответствии с буквой закона. Как пишет ТАСС, такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, в которой оказались нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара». Также Песков подчеркнул, что с его точкой зрения, наверняка согласятся те люди, которых избили футболисты.

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в случае с Кокориным и Мамаевым речь идёт о преступлении. Именно поэтому нет никакого значения, кем являются фигуранты дела, отмечает RT.

Между тем, как напоминает НСН, ранее Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно футбольного будущего Александра Кокорина и Павла Мамаева. Главный тренер сборной России уверен, что спортсменам для начала необходимо разобраться с правовым полем, а потом уже думать о возвращении на футбольное.