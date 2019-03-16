Песков сообщил о возможной встрече Путина с главой французской делегации в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Крыму может состояться встреча президента России Владимира Путина и кандидата на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Песков не стал отрицать возможную встречу:

«Я этого не исключаю», – сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее кандидат на выборах в Европейский парламент, президент ассоциации «Франко-российский диалог», бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани в своем выступлении в Законодательном собрании Севастополя заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее НСН сообщало, что Владимир Путин может посетить Крым 18 марта в день пятилетней годовщины присоединения полуострова.