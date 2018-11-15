Песков рассказал о «звоне» Путина на металлодетекторе в Сингапуре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с президентом России Владимиром Путиным и металлоискателем в Сингапуре. По словам, пресс-секретаря, российский лидер прошел через рамку также, как и все посетители торгово-выставочного центра Suntec. Никакой специальной просьбы от охраны Путин не получал, заметил Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что охрана торгово-выставочного центра Suntec попросила Владитмира Путина пройти через металлодетектор, сообщает Ura.ru. При этом рамка зазвенела.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и Синдзо Абэ.

