Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

Песков рассказал о «звоне» Путина на металлодетекторе в Сингапуре

15 Ноября 2018 в 12:39
Песков рассказал о «звоне» Путина на металлодетекторе в Сингапуре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с президентом России Владимиром Путиным и металлоискателем в Сингапуре. По словам, пресс-секретаря, российский лидер прошел через рамку также, как и все посетители торгово-выставочного центра Suntec. Никакой специальной просьбы от охраны Путин не получал, заметил Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что охрана торгово-выставочного центра Suntec попросила Владитмира Путина пройти через металлодетектор, сообщает Ura.ru. При этом рамка зазвенела.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и Синдзо Абэ.

 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.